Latvijas čellista ieraksts skanēs amerikāņu filmā

"Es biju patiesi saviļņots, kad saņēmu e-pastu no filmas producentiem ar lūgumu izmantot manu ierakstu filmā par Beriju Lopezu. Viņš un igauņu komponists Arvo Pērts bija labi draugi, tieši tāpēc filmas veidotāji meklēja viņa mūziku. Šķirstot "Youtube" pieejamos ierakstus, viņi atrada manu izpildījumu, iedvesmojās un sazinājās ar mani. Arvo Pērts ir viens no visspēlētākajiem komponistiem visā pasaulē, un "Fratres" ir viens no populārākajiem viņa skaņdarbiem," stāsta Antons Trocjuks.