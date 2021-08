"Mēs radīsim svētkus tiem, kam to trūkst visvairāk." Pipars aicina uz labdarības burgeru ballīti

Uzreiz teikšu, ka šogad ir vieglāk, jo man ir atbalstītājs un investors, kurš arī palīdz realizēt manu ieceri par projektu "LABA MAIZE". Tā būs citāda maiznīca un par to saku paldies "BALTEM" un Edgaram Brūvelim personīgi! "Baltem" ir vieni no lielākajiem šī gada labdaŗības burgeru ballītes atbalstītājiem. Daļu finansējuma nodrošinu no savas labdarības biedrības "Pipars" un šogad ir arī privāti ziedotāji. Es no sirds katram pateicos! Kad vērsos pie dažām bankām gada sākumā, tad vēl nebija saplānoti atbalsta budžeti, man ieteica sazināties ar viņiem vasaras sākumā, kad to izdarīju – budžeti jau bija sadalīti, bet nekas! Pasākums notiks!