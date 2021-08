Demokrātija ir valsts pārvaldes forma, kas pastāv arī Latvijā. Vārds "demokrātija" ir cēlies no grieķu valodas, kur "demos" apzīmē tautu, bet "kratos" - varu. Valstī, pastāvot demokrātijai, procesus kontrolē pilsoniskā sabiedrība, valsts garantē pilsoniskās sabiedrības suverenitāti un nodrošina tās iekšējo pretrunu risināšanas atklātumu un tiesiskumu.

Jautāts, kāda ir demokrātiskas valsts pamatbūtība un vai Latvija tai atbilst pilnībā, tiesībsargs norāda, ka demokrātiskas valsts pamatvērtības ir suverēns jeb pilsoniskais kopums, suverēna vara, brīvības, cilvēktiesības un vienlīdzība. "To, vai valsts pēc būtības ir demokrātiska, var vērtēt suverēns.

Vārda brīvība ir viens no nepieciešamiem priekšnosacījumiem, lai persona realizētu citu savu tiesību aizsardzību un veidotu sabiedrību, kas būtu balstīta uz savstarpēju cieņu.

"Mūsdienās tiesības uz vārda brīvību aptver ļoti plašu tvērumu, aizsargājot ne tikai informāciju vai idejas, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai neitrāli, bet arī to, kas apvaino, šokē vai uztrauc valsti vai kādu sabiedrības daļu. Vienlaikus tiesību uz vārda brīvību realizācija ir saistīta ar pienākumiem un atbildību situācijās, kurās izteikumu pieļaujamās robežas ir pārkāptas.

Nav noslēpums, ka mūsdienās internets par neatņemamu dzīves sastāvdaļu ir kļuvis teju ikvienam cilvēkam. Sociālie tīkli, ziņu portāli, forumi un dažādas domubiedru grupas kalpo kā vieni no galvenajiem informācijas ieguves un apmaiņas rīkiem. Tiesībsargs pauž, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē ir nostiprināts, ka interneta platformas nodrošinātājam ir tiesības uz vārda brīvību.

Šķēršļi naida runas atpazīšanā un apkarošanā

Pagājuši pieci gadi, kopš veiktā pētījuma - kas ir mainījies? "Primāri mainījies ir tas, ka par šo tematu vairāk tiek runāts sabiedrībā kopumā, un pamazām tas arī ietekmē arī to, cik aktīvi šim tematam tiek pievērsta uzmanība no tiesībsargājošo institūciju puses," norāda Jansons.

Arī tiesībsargs pēdējos gados ir biežāk saņēmis gan personu sūdzības par galvenokārt interneta vidē publicētu saturu, gan arī aicinājumus no tiesībsargājošām iestādēm sniegt viedokļus konkrētās tiesvedībās. Sūdzību skaita pieaugums, iespējams, atspoguļo gan naidīga satura izteikumu pieaugumu, gan arī sabiedrības locekļu spēju atpazīt šos izteikumus kā neiederīgus demokrātiskā sabiedrībā.

Tādējādi arī tiesībsarga priekšlikums ir no Krimināllikuma 150. panta noziedzīga nodarījuma sastāva izslēgt prasību konstatēt būtisku kaitējumu, tādējādi, tuvinot tiesību normu Krimināllikuma 78. pantā ietvertajam naida runas nodarījuma sastāvam.

Vēlētāji paši turpina balsot par partijām, kuru nostāja ir pret partnerattiecību likuma izmaiņām

Neskatoties uz to, ka iniciatīvas par partnerattiecību likumu Latvijā tiek iesniegtas kopš 1999. gada, ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, bet valstī nekas nav mainījies. Seksuālo minoritāšu tiesības vēl aizvien izraisa skaļu atbalsi sabiedrībā un noraidošu attieksmi no Saeimas puses. Ņemot vērā veiksmīgos citu ES dalībvalstu piemērus - kas kavē Latviju kļūt par veiksmes stāstu?

"No vienas puses – tieši vēlētāji paši turpina balsot par partijām, kuru nostāja ir pret regulējuma izmaiņām, un tādējādi pašreizējā situācija arī atspoguļo kopējo tolerances un izpratnes līmeni sabiedrībā. No otras puses - cik daudz tiek darīts, lai to mainītu? Kā tiek veicināta izpratne sabiedrībā par visu cilvēku vienlīdzību? Cik daudz esošās kampaņas spēj aizsniegt vienlīdzības pretiniekus? Kā arī – kas ir tie viedokļu līderi un informācijas avoti, kas visvairāk ietekmē cilvēku negatīvo nostāju un "klupina" esošās iniciatīvas?" pauž tiesībsargs.