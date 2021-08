Latvijas karatists Kalniņš uzskata, ka starts augstākā svara klasē būs priekšrocība

Latvijas sportists startam olimpiskajās spēlēs gatavojies plānveidīgi ar mērķi sasniegt optimālo formu turnīra laikā. Kalniņa galvenie sparinga partneri ir Edgars Skrīvers, Nikolajs Bodrovs un Ruslans Sadikovs, no kuriem trešais devies līdzi uz Tokiju, lai varētu atstrādāt visas nianses.

"Tagad sāku just labāk tehniku, sitienus ar rokām un kājām, ir uzlabojusies pārvietošanās. Mīnuss ir tas, ka treniņi nav tajā pašā laikā, kad būs sacensības, taču visiem ir vienādi apstākļi," atzina karatists.

"Esmu cīnījies ar visiem līdz 60 kilogramu kategorijas karatistiem, bet nākamajā svarā no pieciem stājies pretī tikai viens - irānis [Hamūns Derafšipurs], kurš pārstāvēs bēgļu komandu. Speciāli turu vidējo svaru, lai jebkurā cīņā varētu pielāgoties svara kategorijām. Svara mešana man parasti ir grūts process, tāpēc tagad ir liels pluss, ka esmu no vieglākas kategorijas. Ir lielāka jauda un labs ātrums, tikai jārāda no sevis pats labākais," skaidroja atlēts.