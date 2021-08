Uzturlīdzekļu nemaksātāji Latvijai parādā gandrīz pusmiljardu eiro, ziņo ReTV

Martas meitai drīz paliks 17 gadu. 13 no tiem viņas mamma saņem maksājumus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, jo meitas tēvs ar tiesas lēmumu noteiktos alimentus pats nemaksā. Cik zināms Martai, arī tiesu izpildītājiem parādnieks tā arī palicis nesasniedzams.

"Tā kā viņš jau kaut kur, man liekas, es nezinu, cik gadus pa to Vāciju kuļas un vēl kaut ko, bet viņa deklarētā dzīvesvieta ir vecāku lauku mājas, viņam ik pa kādiem periodiem kaut ko sūta tiesu izpildītāji. Es nezinu, man liekas, viņam jau kādi padsmit tūkstoši ir [uzturlīdzekļu] parāds.

Līdzīgu alimentu nemaksātāju Latvijā patlaban ir ap 40 tūkstošiem, liecina Uzturlīdzekļu garantiju fonda informācija. Uzturlīdzekļus no viena no vecākiem nesaņem vidēji katrs septītais bērns vecumā līdz 18 gadiem. 90% alimentu nemaksātāju ir vīrieši, vairākums - darbspējīgā vecumā. Lielākais viena cilvēka parāds pārsniedz 100 tūkstošus eiro, bet kopējā parādu summa ir virs 400 miljoniem, un tā turpina augt.

"Šis parāds ir izveidojies no fonda dibināšanas dienas - no 2004. gada, tas ir, 17 gadu laikā. Viens no būtiskākajiem [parāda pieauguma] iemesliem - bija piesaistītas izmaksas pie minimālās darba algas. Attiecīgi - ja auga minimālā darba alga, auga arī izmaksas.