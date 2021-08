Pieaudzis vakcinēto senioru skaits vecumā virs 80 gadiem

Pēc ECDC datiem, pagājušajā nedēļā Latvijā visvairāk - 44% no nedēļas kopskaita - vakcinētas personas vecumā no 25 līdz 49 gadiem. Tikmēr personas vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem veido 18% no pagājušajā nedēļā veiktajām vakcinācijas epizodēm, kamēr 16% īpatsvara veido seniori vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Vēl 12% vakcīnas saņēmušo pagājušajā nedēļā bija vecumā no 18 līdz 24 gadiem, savukārt vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un virs 80 gadiem šis īpatsvars bija mazākais - attiecīgi 8% un 3%.