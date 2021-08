"Nepērc zagtu!" VP sadarbībā ar CSDD uzsāk jaunu kustību, lai mazinātu zādzību skaitu un limitētu zagto velosipēdu realizāciju

Daļa no zagtajiem velosipēdiem tiek realizēti Latvijas iekšējā tirgū, atkārtoti tos pārdodot. Iegādājoties lietotu velosipēdu no privātpersonas, potenciālajam pircējam līdz šim bija sarežģīti pārbaudīt, vai velosipēds ir zagts, tādēļ radās situācijas, ka zagtu velosipēdu realizēšana bija viegli īstenojama.

Šī funkcija dod iespēju jau laikus novērst zagta velosipēda tālāku realizāciju. Jaunā iespēja arī ļauj izvairīties no situācijas, kad pēc velosipēda iegādes to konfiscē Valsts policija, lai atdotu to likumīgajam īpašniekam.