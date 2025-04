Bruņotā laupīšana no pulksteņu veikala notikusi ap plkst.15.30, vainīgajām personām pametot notikuma vietu. Viena persona ir cietusi un nogādāta medicīnas iestādē, informē policijā.

Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.