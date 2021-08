Paziņoti pēdējo gadu Latvijā populārākie vārdi jaundzimušajām meitenēm

No pēdējo gadu jaundzimušo meiteņu topa pirmā piecinieka vārds Anna ir īpašs ar to, ka tas nav pametis meiteņu vārdu top 100 kopš 1918.gada. Anna bija vispopulārākais meiteņu vārds Latvijā līdz pat Otrā pasaules kara beigām (no 1918.gada līdz 1940.gadu vidum), un kopš 1990.gada Anna atkal ir topa pieciniekā.