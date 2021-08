Ja cilvēks nav pārliecināts par sevi, kā gan viņam var uzticēties partneris? Ja iespējamais, vai esošais dzīves draugs mani izaicina būt greizsirdīgai, tad es šādās attiecībās neiesaistīšos. Ja ir atšķirīgi uzskati tik būtiskos jautājumos, tas liecina par to, ka katram ir citāda vērtību sistēma.

Attiecības nav cīņa, attiecības ir sadarbība. Jau iepriekš esmu izteikusi viedokli, ka man neizraisa interesi aizņemti jeb attiecībās esoši vīrieši. Uzskatu, ka sākumā ir jāizšķiras, pirms sākt attiecības ar jaunu cilvēku. Nevis satikties paralēli ar kādu citu, otram nezinot. Intuitīvi otrs tāpat to zina. Kāpēc otram cilvēkam laupīt iespēju uz īstu laimi un cilvēku, kurš viņu mīlēs, patiesi un cieņpilni? Tas ir līdzīgi kā ar darbu. Daudzi ikdienā dara to, kas viņiem nesagādā prieku un gandarījumu. Kas nozīmē, ka viņu paveiktais enerģētiski nav vērtīgs arī priekš apkārtējiem. Jo nevar kvalitatīvi paveikt to, kas pašam derdzas. Tad vai nu jāmēģina atrast pašam darāmajā vērtība, vai arī jāmaina nodarbošanās, jo nav godīgi aizņemt vietu, kura kādam citam, iespējams, ir sapņu darbs.