Ieva Florence-Vīksne publisko attēlu, kurā kaila dodas peldēties jūrā

Satiekoties atklāti ar to, es spēju dziedēt ikvienu savu saspringto enerģijas lauku. Spēju atbrīvoties un izbaudīt bezsvara stāvokli no jauna. Kad templis uz brīdi ir mierā, tad just var pilno iekšējo jaudu. Ūdens spēks - enerģija dziedē, ja tai pievēršam uzmanību. Ja jūtam ūdens smalkās vibrācijas un ļaujam mūsu miljardiem mazo šūnu tās uzņemt un izjust.