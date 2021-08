Skatītājus jaunā TV šovā priecēs skandalozais Dāvids

Anita Altmane ir modes māksliniece, viena no vadošajām stilistēm Latvijā. Ieguvusi augstāko izglītību modes dizainā un maģistra grādu radošo industriju menedžmentā, studējot Latvijā un Anglijā, bijusi žurnāla "Pastaiga" modes redaktore. Anita dalībniekus vērtēs kopsakarībās ar pasākuma tēmu, neaizmirstot par aktualitātēm, laikmetīgo modes tēla traktējumu un "veselo saprātu".

Dāvids ir radījis vairāk nekā 50 tērpu kolekcijas, ieguvis starptautiskus apbalvojumus, veidojis individuālu stilu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Piedalījies vairākos TV projektos un teātra izrādēs. Dāvids sola, ka šovā dalībniekus vērtēs ļoti individuāli, gan izvērtējot to, cik veiksmīgi piemeklēts tērps konkrētajam pasākumam, gan to, kā dalībnieks spēj to iznest.