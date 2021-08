Nura (vārds mainīts) ir 42 gadus veca sieviete no Kenijas. Nu viņa dzīvo Senegālā kopā ar savu vīru un viņa pārējām sievām, vēsta portāls "The Guardian".

"Pirmajā tikšanās reizē četras dienas pavadījām kopā viesnīcā. Viss, ko mēs darījām - nodarbojāmies ar seksu un lūdzāmies. Tas man bija patiešām svarīgi. Jutekliskums un garīgums ir vienas monētas divas puses, un es gribēju būt kopā ar partneri, ar kuru es varētu mācīties ticību no ziņkārības, nevis apspiešanas puses," stāsta sieviete ,

"Es meklēju garīgu praksi, kas runāja par to, kas es esmu kā melnādaina sieviete no Āfrikas, un islāma ticībā es atradu to, kas runāja arī par man svarīgiem sociālās un vides taisnīguma jautājumiem," viņa atklāj.