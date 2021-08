Jaunajā 2021./2022. mācību gadā no 1. septembra klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu, savukārt pārējiem būs jārēķinās ar zināmām grūtībām un izaicinājumiem.

Lai no 1. septembra skolās nodrošinātu Covid-19 drošu vidi, visiem skolēniem un izglītības iestādē nodarbinātajiem skolas koplietošanas telpās būs jālieto mutes un deguna aizsegi.

Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), profesionālās izglītības programmu izglītojamiem, kuri to uzsākuši apgūt pēc pamatizglītības ieguves (izglītojamo vecums 15-19 gadi), testēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā, ka vakcīnas jauniešiem no 12 gadu vecuma pieejamas neilgu laiku. Savukārt izglītojamie, kas apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, testēšana izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.