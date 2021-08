Raidījums: Būvnieku karteļa sarunas Lielupes krastā

2015. gada vasarā sarunu dalībnieku loks paplašinās. Jūlijā četrotnei pievienojas Juris Kravalis no SIA "Abora", SIA "Arčers" patiesais labuma guvējs Armands Garkāns un Māris Saukāns no "RBSSKALS Būvvadība", bet augustā klāt nāca arī SIA "Merks" vadītājs Oskars Ozoliņš un Artjoms Milovs no "LNK Industries". Lokam paplašinoties, aktualizējās arī sarunas par jaunu vienošanos.