Ekskluzīvi "Apollo.lv" ⟩ Rajecka par "Eolikas" koncertturneju, nākamā gada iespaidīgo jubileju un veselības nozīmi

Es rūpējos par "Eoliku", lai ir koncerti, lai ir satikšanās, lai mēs piedalāmies dažādos pasākumus un esam apritē. Tas ir pats galvenais! Vienmēr ir jābūt kādam cilvēkam no kolektīva, kas satur visu kopā. Ja kāds to neuzņemās, tad arī kolektīva nav. Kādam ir jābūt, kas iet pa priekšu lokomotīvei.

Man ļoti patīk, kā jaunieši to visu veido un pasniedz. Marija jau kā režisore uz to visu raugās no cita skatupunkta. Jaunieši ir gudrāki ar plašāku informāciju, tādēļ viņi šo filmu izveidos daudz interesantāku. Viss ir jauniešu rokās. Es to veicinu un uzticos.