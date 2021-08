"Lidl" pārstāvis norādīja, ka veikala darbinieki iziet speciāli vienotu teorētisko un praktisko apmācību programmu, kas ir gana intensīva, par kuru saņem atbilstošu atalgojumu: ""Lidl" veikalu darbiniekiem tiek maksāta vidēji augstākā stundas atalgojuma likme nozarē, kā arī visiem darbiniekiem pēc trīs nostrādātiem mēnešiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana. Darbiniekiem alga tiek pilnībā maksāta no pirmās darba dienas pirmās minūtes."

"Viņi mācās cept maizīti, strādāt kasē, izvietot produktus atbilstoši planogrammām, un apgūst vēl daudz prasmju, kas ir daļa no veikala ikdienas darba. Pandēmijas doto laiku produktīvi izmantojam, lai darba specifiku apgūtu līdz vissīkākajai detaļai. Jo ilgāk darbinieki tiek apmācīti, jo labāk viņi pārzina darba procesus, sniedzot lielisku servisu klientiem, kā arī savā starpā saliedējoties un veidojot stipru un profesionālu komandu," vēstīja Ingars Rudzītis.

Uz jautājumu par to, kad veikals tiks atvērts, uzņēmuma pārstāvis atbildi nesniedza.

Kompānija "Lidl Latvija " reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 251,5 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".

"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2020.gada 1.marta līdz šā gada 28.februārim, strādāja ar 722 955 eiro apgrozījumu, kas ir 16,4 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga 2,1 reizi, sasniedzot 51,59 miljonus eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Vai "Lidl Latvija" preces atbildīs Rietumeiropas tirgus kvalitātei?

Visai bieži izskan apgalvojums, ka Austrumeiropas tirgum ražotās produkcijas kvalitāte un citreiz pat produkta sastāvs atšķiras no Rietumeiropas tirgus. Ko atradīsim jaunā mazumtirgotāja "Lidl Latvija" plauktos, aizvadītajā gadā centās noskaidrot TVNET krievu valodas versijas redakcija.

Pirms dažiem gadiem Eiropas varas augstākajos ešelonos tika izvirzīts jautājums par "pārtikas aparteīdu". Proti - Austrumeiropas valstu pārstāvji bija sašutuši, ka to pašu produktu, kas tiek piegādāti Rietumu un Austrumu tirgiem, sastāvs ir atšķirīgs. Veiktie pētījumi to ir apstiprinājuši. Un tagad pilnā sparā rit normatīvo aktu izstrāde, kas paredzēti, lai atrisinātu "dubultstandartu" jautājumu.

"Mēs esam ļoti atbildīgi par savu produktu kvalitāti un to sastāvu. Pirms produkta nokļūšanas veikalu plauktos tiem tiek veikta papildu kvalitātes kontrole neatkarīgās laboratorijās, kā arī tiek revidēts ražotājs.

Vai "Lidl Latvija" produkcija būs tikpat lēta kā citur?

Mazumtirgotāja "Lidl" preces pārsvarā tiek piegādātas no visas Eiropas un galvenokārt iepirktas no ražotājiem, kas spēj piegādāt preci lielos apjomos, tāpēc cenas ir zemākas, aizvadītajā gadā Latvijas Radio 4 pastāstīja Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs.

"Vietējie tirgotāji var cerēt uz dažiem papildu piegādes kanāliem no uzņēmumiem, kuri atraduši iespēju ietaupīt naudu un samazināt preču cenu. Es nedomāju, ka mūsu tirgotājiem ir plašs cenu piedāvājums no ražotājiem, " uzsver Danusēvičs.

Kā preces nokļūst "Lidl" veikalu plauktos?

Mazumtirgotāja "Lidl" preces pārsvarā tiek piegādātas no visas Eiropas un galvenokārt iepirktas no ražotājiem, kas spēj piegādāt preci lielos apjomos, tāpēc to cenas ir zemākas. Taču, kā nokļūt vācu giganta "Lidl" plauktos ar savu ražojumu, skaidroja portāla TVNET krievu valodas redakcija.