Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību. To skaitā saglabā prasību skolēniem mācību telpās valkāt maskas. "Tas var būt faktors, kas veicinās mobingu, un ir svarīgi, lai pieaugušo attieksme to neveicinātu," sarunā ar portālu "Apollo.lv" atzīst centra Dardedze psiholoģe Daina Dziļuma. Viņa atzīst - mobings lielā mērā traucē arī mācīties.

Psiholoģe norāda, ka pamatā mobinga līmeni nosaka vide, kāda skolā bija vēl pirms šiem noteikumiem, tomēr arī atšķirīgās prasības par masku nēsāšanu skolā atkarībā no Covid-19 serfifikāta esamības vai neesamības var būt faktors, kas var vienaudžu attiecības saasināt.

"Situācija katrā skolā un klasē būs atšķirīga - atkarīgs no iepriekšējās pieredzes un no tā, cik veselīga tā vide bijusi, attiecībā uz mobingu, vēl pirms tam, pieņemot to, ka esam atšķirīgi ne tikai šajā masku kontekstā.