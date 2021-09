Kremļa kritiķe: Krievijā piedalīšanās vēlēšanās atzīta par ekstrēmismu

Pēdējos gadus Ļubova Soboļa raksturo kā hibrīddemokrātiju: "Faktiski iedzīvotājiem nav brīvību un tiesību, taču ir it kā šķietama demokrātija - iluzoras vēlēšanas, ir kādi mediji. Kā aizslietnis, aiz kura Putins varēja īstenot to politiku, ko vēlas pats. Nevis iedzīvotāji, bet viņš pats. Tagad jaunās realitātes atskaites punkts droši vien ir Alekseja Navaļnija saindēšana.

Tā bija un ir Kremļa mērķtiecīga politika izspiest opozīciju no legālā lauka ar dzīves apgrūtināšanu ikvienam cilvēkam, kur ir no Kremļa atšķirīgs viedoklis par to, kas notiek Krievijā."