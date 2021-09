Uzņēmēju Martinsonu tiesās par izvairīšanos no nodokļiem

Reāli mūsu pienākums bija pārskaitīt viņiem naudu, un viņiem pienākums bija veikt darbus. To mēs arī izdarījām. Reāli viņi arī ir izpildījuši darbus. Es tur neredzu tādā ziņā, kas ir domāts ar kaut kādu shēmu."

Pamatlietā, kurā līdz ar Girski un Grigorjevu apsūdzēti vēl seši cilvēki, Martinsonam apsūdzības tā arī izvirzītas netika. Tomēr no lietas tika izdalīts cits process pret vairākām firmām, kas palika pie izmeklētājiem. Nu process, kas bija sākts pret "Moduls Engineering", ir nosūtīts tiesai. Oktobrī uz apsūdzēto sola tajā būs jāsēž arī Martinsonam. Uzņēmējs, kurš "de facto" atteicās sniegt interviju, jo atrodoties ārzemēs, šoreiz bija lakoniskāks: "Lai gan atrodos Latvijā, nevēlos sniegt interviju."

Prokurore Zane Pavāre no Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras (ONCNSP) apsūdzības būtību komentēt gan piekrita. Konkrētais process pret abiem vīriešiem un "Moduls Engineering" ir saistīts ar tā deklarācijās uzrādītiem darījumiem. Partneri bija uzņēmumi, kas bijuši lielās "būvnieku lietas" organizētās grupas kontrolē.

"Šajā laika posmā, kad tika deklarēti šie darījumi ar konkrētajām firmām, Māris Martinsons bija tā persona, kas bijusi paraksttiesīga un kas arī ir ir parakstījis šīs deklarācijas. Līdz ar to viņa atbildība šai gadījumā tiek vērtēta kā atbildība par šo izvairīšanos no nodokļiem.

Nenomaksāto nodokļu summa saskaņā ar apsūdzību ir 102 tūkstoši eiro. Turklāt Martinsonam tiek inkriminēta arī krāpšana, stāsta Pavāre: "Šajā gadījumā šī summa, kas tika ietaupīta, tika saņemta atpakaļ no jau nomaksātajiem nodokļiem, kas pēc būtības jau ir valsts budžeta nauda. Līdz ar to no šī viedokļa tā veidojas par krāpšanu, jo tiek iegūti valsts budžeta līdzekļi – tiek atprasīti atpakaļ un saņemti."