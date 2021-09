"Man ir žēl, ka neviens ārsts tā arī nepateica — viņu nedrīkst atstāt vienu." Pāragri mirušā Matīsa Runtuļa mamma atklāj detaļas par dēla pēdējiem dzīves mēnešiem

"Pirmā reize, kad izmaiņas dēlā sajutu kā spērienu pa vēderu, bija tad, kad viņam bija 27 gadi. Viņš sakreņķējās par lietām, kuras parasti viņu neuztrauca, un bez mitas par to runāja. Apstājās tikai tad, kad es viņu nomierināju."

"Visu laiku uzprasījāmies uz brokastīm, uz pusdienām. Sazvanījāmies. Tagad, kad visu simt reižu esmu izanalizējusi, zinu — bija jāņem tā lieta daudzkārt stingrāk. Bet to zinu tikai tagad, kad viss ir noticis…"

Matīss kļuva depresīvs un sāka runāt par kvadrātu, no kura nevar izkļūt. Pats sāka pamanīt, ka parādās novirzes — viņš dzirdēja balsis, sāka likties, ka kāds vajā, un naktīs nebija iespējams gulēt.

"Neesmu publiski par to runājusi, bet mūsdienās pastāv ārstniecības iestāde, kuru es pielīdzinātu cietumam. Pirmkārt, mums neviens nepaziņoja, ka dēls ir tur. Otrkārt, ja šajās dzirnavās nokļūst tāds jūtīgs mākslinieks kā Matīss, kas tiek salikts kopā ar heroīna čaļiem un cilvēku, kurš apsūdzēts par slepkavību… Varu pateikt — pēc mēneša intensīvas zāļu lietošanas Matīss iznāca laukā vēl vairāk salauzts. Nodurtu galvu un acīm. Un tās metāla durvis… Tās mums palika slēgtas. Gan tad, kad katru dienu nodevām dēlam paciņu, gan tad, kad Matīsu izrakstīja no slimnīcas, gan tad, kad viņš aizgāja no dzīves. Lai gan gribējām, neviens ar mums pat neparunāja," uzsver Sanita.