"BBC News" atsauc atmiņā kadrus no kinofilmām - atminaties panikas pārņemtās sievietes, kam pēkšņi un visnepiemērotākajā brīdī sāka noiet ūdeņi, atcerieties vīrus, kuriem nav ne mazākās nojausmas, kā uzvesties, un galu galā viņi noģībst no pārdzīvojuma un negaidītā skata tieši dzemdību zālē. Šādus kino kadrus var uzskaitīt bezgalīgi.

Atsaucoties uz grāmatu "This is Going to Hurt" ("Tas var sāpēt"), kurā britu ārsts Ādams Kejs sīki un smalki apraksta, kas tieši notiek dzemdību zālē un kopā ar trim citiem jomas speciālistiem tiek kliedēti seši mīti par dzemdībām, ko radījusi un iemūžinājusi Holivudas sapņu fabrika.