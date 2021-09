Kā latviešiem klājas Īrijā? Atbild Īrijas Eiropas lietu ministrs

Un laiku pa laikam mēs veidojam arī citas alianses. Mēs esam Eiropas ģimenē, un tās iekšienē ir šī ziemeļu alianse, bet tas nenozīmē, ka mums būtu kādas pretrunas ar citām valstīm. Mums ir ļoti labas attiecības, piemēram, ar Franciju. Tajā pašā laikā kā piemēru varu minēt breksitu, kas mūs smagi ietekmēja, - tad ES vienotība bija akmenscieta kā no to valstu puses, kam nav ciešu saišu ar šo reģionu, tā arī no valstīm ar ļoti ciešām saitēm ar Lielbritāniju. Protams, ES pastāv arī viedokļu atšķirības, bet solidaritāte ir stipra, un mēs strādājam labāk tad, kad to visi darām kopā.