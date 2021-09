69 gadu vecumā mirusi leģendārā popmūzikas dueta "Baccara" dziedātāja

Duets kļuva slavens pēc singla "Yes Sir, I Can Boogie" izdošanas, dziesmai sasniedzot topu virsotnes vairākās Eiropas valstīs. Tas kļuva par tā laika vispārdotāko singlu, ko iedziedājušas meiteņu grupas, kopumā pārdodot 16 miljonus eksemplāru.

Vēlāk "Baccara" izdeva vēl divus albumus, bet 80. gadu vidū dueta ceļi izšķīrās un parādījās divi jaunu muzikālie projekti: "Baccara" un "New Baccara". Marisa Peresa kļuva par Marijas Mendiolas jaunu partneri. Abas dziedātājas ierakstīja dziesmas: "Touch Me", "Fantasy Boy" un "Call Me Up".