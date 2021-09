Valsts tērē miljonus eiro par pakalpojumiem, ko lieto daži procenti iedzīvotāju, ziņo "Nekā personīga"

Piektdien Dānijā atcelti praktiski visi ar Covid-19 saistītie ierobežojumi. Šo valsti dēvē par paraugu tajā kā sabiedrība un valsts vara sadarbojās, lai kopā pārvarētu vīrusa krīzi. Būtiska nozīme bija iestāžu komunikācijai ar iedzīvotājiem. Tajā izmantoti tādi rīki, kas pieejami arī Latvijā. Piemēram, e-adrese, kas tika veidota, lai valsts spētu sazināties ar cilvēkiem. E-adresei Latvijā dienasgaismu vajadzēja ieraudzīt jau pirms 15 gadiem, kad pie mums ieviesa e-parakstu. Tā vietā rīks, lai iestādes pa tiešo varētu uzrunāt katru no mums, sāka darboties pavisam nesen un to izmanto nedaudz vairāk kā viens procents no visiem Latvijas iedzīvotājiem, ziņo raidījums "Nekā personīga".