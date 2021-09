Soli no traģēdijas: Igo atklāti par smago kritienu un autoavāriju

Latvijas mūzikas leģenda Igo jeb Rodrigo Fomins savas dzīves laikā ir piedzīvojis daudz ko, tajā skaitā vairākas smagas traumas, taču tā arī nekas nav viņu apturējis no koncertēšanas. Viena no tām bija jaunībā, kad dziedātājs nokrita no 14 metru augstuma.