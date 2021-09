Latvijas lauku pagastos interneta pieejamība ir nemainīgi zema

Vienā no Mārupes novada ciematiem tagad pieejams internets, kas ir teju 20 reizes ātrāks nekā tas, ko patērētāji līdz šim sauca par normālu, ātru internetu. Tikmēr daudzviet Latvijā, neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja, iedzīvotājiem nākas sadzīvot ar ārkārtīgi zemu un nepastāvīgu interneta ātrumu.

Arī sociālajā vietnē "Facebook" par nekvalitatīvu internetu vēstījuši iedzīvotāji no Vidzemes, Pierīgas un teju no visiem Zemgales novadiem.

Šādai situācijai gan nevajadzētu būt. Jau pirms vairāk nekā pieciem gadiem LVRTC sāka ierīkot ātrgaitas interneta sakaru tīklu. Par 78 miljoniem eiro izveidoti gandrīz 400 punkti no kuriem pieejams ātrgaitas internets. Tomēr pēdējais posms jeb pēdējā jūdze, kas līdz interneta patērētājam jāizbūvē komersantam, daudzviet tā arī palikusi neizveidota, jo tas esot pārāk dārgi.

SIA "Ērika un Co Ltd" valdes loceklis Jānis Miklašēvičs: "Ja pilnīgi visi tajā konkrētajā vietā lietotu manu pakalpojumu, tad sanāk, ka tuvu pie 10 eiro uz katru dzīvokli būtu par tās optikas nomāšanu. Un tā ir tikai plika dzīsla. Viņā nekā nav. To internetu tur vēl ir jādabū iekšā, un cik tad beigās tas gala patērētājs maksās."