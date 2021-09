Pēc kārtējās jūras krastā atrastās urnas Carnikavā policija aicina tuviniekus pārliecināties par atvadu rituāla "pareizību"

Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta vadītāja Lana Mauliņa informēja, ka Tieslietu ministrijas kompetencē nav normatīvais regulējums par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt ar šīm urnām.

"Normatīvais regulējums par to, ko var vai nevar darīt ar urnām, ar kremēta cilvēka mirstīgām atliekām, ir nostiprināts attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos. Aicinām vērsties par minēto jautājumu pie konkrētās pašvaldības," norādīja Mauliņa.

Bet kopumā kremēšanas popularitāte arvien pieaug un turpmākos gados pieaugs vēl vairāk, jo drīz tiks atvērta trešā krematorija Latvijā – līdz ar to kremācija būs ģeogrāfiski vēl pieejamāka un lētāka.

Tā kā kremācijas pakalpojumus cilvēki sāk izmantot arvien vairāk, tas nozīmē, ka arvien vairāk jādomā par to, kur urnas kopā ar pelniem atdusēsies.

"Instrukcija ir tāda – ja viņi vēlas izbērt to urnu jūrā vai pļavā, piemiņas vietā vai upē, tad ir jāatver vaļā urna, jāizkaisa pelni un viss pārējais ir jāsavāc līdzi. Ir, protams, iespēja aiznest to urnu atpakaļ uz krematoriju, lai viņi paši domā, ko darīt ar to urnu, vai nu – samīcīt un utilizēt kā sadzīves atkritumus. Bet noteikti nevajadzētu mest [jūrā], jo šeit ir uzreiz tāda ažiotāža – kā tā var. Protams, ka te ir jautājumi, jo uz urnas ir identifikācijas dati, skaidrs, kurā krematorijā bija veikta kremācija, kuras personas pelni tur atrodas. Tas nav ētiski, nav arī cieņpilna attieksme," uzsvēra Timpa.