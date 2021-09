Rosina apsūdzēt Rimšēviču saistībā ar centieniem panākt nepatiesu liecību sniegšanu

"Liecinieka piespiešana dot nepatiesas liecības, piedāvājot par to finansiālu atlīdzību, nav pieļaujama nedz pirmstiesas, nedz iztiesāšanas stadijā.

Jau ziņots, ka 20.augustā KNAB veicis kratīšanu Rimšēviča dzīvesvietā. Rimšēviča advokāts Normunds Duļevskis iepriekš aģentūru LETA informēja, ka kriminālprocess uzsākts par to, ka Rimšēvičs kopā ar personu, ko advokāts apzīmējis kā U. T, iespējams, tikušies un apsprieduši, kā nelikumīgi panākt, lai bijušais

"Trasta komercbankas" lielākais akcionārs Igors Buimisters kriminālprocesā atteiktos no iepriekš sniegtām liecībām un sniegtu citas, Rimšēvičam labvēlīgākas liecības. LETA jau rakstīja, ka ar advokāta izmantoto saīsinājumu U.T. apzīmēts uzņēmējs Uģis Tabors.

Buimisters bija viens no Rimšēviča apsūdzības galvenajiem lieciniekiem patlaban pirmās instances tiesā izskatāmajā lietā, kurā apsūdzēts Rimšēvičs un uzņēmējs Māris Martinsons. Buimisters nesen devās mūžībā.

Lietas uzraugošā prokurore Viorika Jirgena iepriekš pastāstīja, ka KNAB šo lietu sācis pēc divu "Trasta komercbankas" pārstāvju iesnieguma, kurā abi lietā figurējot kā kukuļdevēji, taču esot atbrīvoti no kriminālatbildības, jo viņi labprātīgi vērsušies tiesībsargājošajās iestādēs ar informāciju par šo notikumu. Aģentūrai LETA zināms, ka šīs personas ir "Trasta komercbankas" bijušais valdes loceklis Viktors Ziemelis un kādreizējais akcionārs Buimisters.

Jirgena iepriekš stāstīja, ka viens no akcionāriem vērsies pie Rimšēviča 2010.gadā ar lūgumu palīdzēt jautājumos saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), apmaiņā piedāvājot Rimšēvičam apmaksātu atpūtas braucienu uz Kamčatku. Savukārt 2012.gadā šis akcionārs kopā ar vēl citu atkārtoti vērsies pie Rimšēviča, lūdzot palīdzēt citos jautājumos saistībā ar FKTK. Kā samaksu Rimšēvičs pieprasījis 500 000 eiro, kas tiktu samaksāta divās daļās - viena pirms un viena pēc FKTK lēmuma.

Kā vienu no palīdzības veidiem, ko Rimšēvičs sniedzis, prokurore minēja palīdzību atbilžu sagatavošanā uz FKTK uzdotajiem jautājumiem saistībā ar bankas likviditātes un nerezidentu jautājumiem.

Jirgena arī skaidroja, ka Rimšēvičam neizdevās pilnībā paveikt no viņa prasīto, tādēļ tika samaksāta tikai pirmā daļa jeb 250 000 eiro. No prokurores skaidrotā izriet, ka Martinsonam šajā noziedzīgajā nodarījumā bijusi starpnieka loma - viņš saņēmis 10% no kopējās kukuļa summas. Prokurore piebilda, ka kukuļošana veikta skaidrā naudā.