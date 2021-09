Zināms, kas vadīs radio "Pieci.lv" jauno rīta raidījumu

"Pieci.lv satura restarts ir neatņemama daļa no jauniešu auditorijai paredzētā satura veidošanas. Viss dinamiski mainās un attīstās. Elastība, drosme, eksperimenti un sociālā atbildība ir šīs radiostacijas ikdiena. Tāpēc man ir liels prieks, ka Latvijas Radio jaunieši iet līdzi laikam un atrod kopīgu valodu ar savu auditoriju gan radio viļņos, gan digitālajā vidē," saka Latvijas Radio valdes locekle programmu attīstības jautājumos Sanita Dika-Bokmeldere.

Jaudīgs enerģijas lādiņš no plkst. 6.00-9.30

No pirmdienas līdz ceturtdienai "Rīta radio" piedāvās enerģiju, mūziku, aktuālu informāciju, pozitīvas sarunas, smieklīgas spēles un vienkārši labu rīta iesākumu ar trīs nedaudz dulliem jauniešiem - ētera personību Magnusu Eriņu, satura guru Elīnu Baltskaru un jauniešu iedvesmotāju Lotu Ulmani.

Savukārt piektdienās DJ Magnuss Eriņš spēlēs ballīti, jau rīta agrumā iegriežot pēdējo nedēļas darba dienu brīvdienu noskaņās. "Tā drīzāk būs saspēle: viena dziesma no manis, otra – no klausītājiem, un tā vairākus raundus pēc kārtas. Laba ballīte izdodas tikai tad, kad DJ un auditorija ir uz viena viļņa – to arī centīšos noķert," skaidro Magnuss Eriņš.