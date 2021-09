SPKC: Gulbenes maršruta autobusos pārvietojies Covid-19 slimnieks

Pasažieris, kurš saslimis ar Covid-19, braucis plkst. 7.25 no Gulbenes līdz Gulbītim un atpakaļ ar autobusu maršrutā Gulbene - Rimstavas Arodvidusskola - Sveķu skola - Gulbene plkst. 16.56 no Gulbīša līdz Gulbenei. 22. septembrī viņš braucis ar tā paša maršruta autobusu plkst. 7.25 no Gulbenes līdz Gulbītim.