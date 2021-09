Kņaze uzsvēra, ka, neskatoties uz to, ka Latvijā klimata apstākļi ir salīdzinoši labi, tad jaunattīstības valstīs situācija ir krietni sliktāka. Jautāta, kādu ieguldījumu var sniegt Latvija, akcijas organizatoru pārstāve atzīmēja, ka viens no soļiem varētu būt iegādāties preces vai produktus, kas atbilst godīgai tirdzniecībai un neizvēlēties to, kas lētāks.