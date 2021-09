Palielinās bažas par nolietotu auto riepu nonākšanu apkārtējā vidē. Ko ar tām darīt?

Kā skaidroja atkritumu apsaimniekotāji, maksa par riepu nodošanu attiecas uz privātpersonām, jo legālie servisi un citi uzņēmumi iegādājas riepas no importētājiem, kas ir samaksājuši valstij nodokļus par to, lai tās tiktu pareizā veidā apsaimniekotas.

SIA "EKO Kurzeme" izpilddirektors Andris Karlsons norādīja: "Ir dažādi citi varianti, kad tiek iegādātas lietotas riepas – vai internetā no ārzemju veikaliem, par tām attiecīgi nodokļi nav maksāti, un līdz ar to viņas it kā ir lētākas. Tieši tāpēc tās ir lētākas, par kurām uzņēmumi nav samaksājuši visas nodevas. Tādēļ, lai tirgu sakārtotu, tiek ieviesta šī maksa."