Pamati, uz kādiem aizliegta diskriminācija

Atsaucoties uz Satversmes 116. pantu, no kura izriet, ka viens no tiesiskiem mērķiem cilvēktiesību ierobežošanai var būt sabiedrības labklājība un drošība, kas aptver arī sabiedrības veselības intereses, lēmumiem jābūt tiesiski pamatotiem un samērīgiem.

Līdzsvars starp indivīda un sabiedrības interesēm

Vaicājot tiesībsargam par to, uz kādām juridiski saistošām nostādnēm šis arguments ir pamatojams, Juris Jansons sacīja: "Tas izriet gan no Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras, gan no Latvijas Republikas Satversmes tiesas judikatūras.

Vakcinācijas sertifikātu un obligātas vakcinācijas atbilstība cilvēktiesībām

Satversmes tiesa izskatījusi vairākas lietas par Covid-19 ierobežojumiem

Satversmes tiesā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada pavasarī līdz 2021. gada 8. septembrim saņemti 37 ar Covid-19 ierobežojumiem saistīti pieteikumi. 36 pieteikumi bija konstitucionālās sūdzības, no kuriem trīs bija kolektīvi pieteikumi. Savukārt viens pieteikums tika saņemts no pašvaldības domes par kārtību, kādā valsts sniedz aizdevumu pašvaldībām ārkārtējās situācijas laikā.

Ārkārtējās situācijas laikā noteiktie klātienes azartspēļu ierobežojumi atbilst Satversmei, bet interaktīvo azartspēļu ierobežojumi – neatbilst

Satversmes tiesa konstatēja, ka apstrīdētajās normās noteiktais klātienes azartspēļu ierobežojums skāra atsevišķus komersantus, bet labumu no šā ierobežojuma guva visa sabiedrība, turklāt daudzējādos aspektos, jo attiecīgais regulējums pasargāja gan tieši pašus cilvēkus no saslimšanas, gan arī veselības aprūpes sistēmu no pārslodzes. Papildu labumu sabiedrībai deva arī azartspēļu zāļu apmeklētāju pasargāšana no pārmērīgiem finansiāliem izdevumiem.