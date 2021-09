Kukaiņi iekaro Izraēlas pārtikas tirgu

Viņš dzirdējis stāstus no vecmāmiņas, kura bijusi pavāre. "Man stāstīja, ka piecdesmitajos gados Izraēla cieta gan no pārtikas trūkuma, gan no siseņiem, kas baros lidoja no Āfrikas un kaitēja labībai," viņš atminas. "Kamēr daļa ļaužu skrēja uz laukiem, lai atbaidītu siseņus, tikmēr Jemenas un Marokas ebreju biedri tos vāca, lai ēstu.