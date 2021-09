Valsts budžetā izveidojies deficīts 860 miljonu eiro apmērā

Lielākais izdevumu pieaugums kopbudžetā vērojams sociāla rakstura izdevumos. Pensiju izdevumi palielinājušies par 130,1 miljonu eiro jeb 8,5% un veidoja 1,668 miljardus eiro. To palielinājumu noteica pensiju indeksācija pērn oktobrī. Savukārt pārējo pabalstu izdevumi kāpuši par 960,7 miljoniem eiro jeb 113,9%, veidojot 1,804 miljardus eiro. To pieaugums saistīts ar valdības apstiprinātā atbalsta Covid-19 seku mazināšanai izmaksu.

Turpretī bezdarbnieku skaits valstī samazinās un ir zemāks nekā sākotnēji plānots, uzsvēra FM. Līdz ar to izdevumi bezdarbnieka pabalstiem janvārī-augustā bija par 23,1 miljonu eiro jeb 21,7% zemāki nekā pērn. Pieaugot ekonomiskai aktivitātei un pateicoties valsts atbalstam Covid-19 krīzē, samazinās bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, tāpat samazinājies arī pabalstu vidējais apmērs. VSAA dati uzrāda 23% samazinājumu pabalsta saņēmēju skaitā, no 43 200 mēnesī pērn uz 33 300 mēnesī šogad, bet pabalsta vidējais apmērs attiecīgi samazinājies no 355 eiro mēnesī līdz 309 eiro jeb par 12,8%. Pabalsta vidējā apmēra samazinājumu FM skaidroja ar izmaiņām likumdošanā, kad bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums tika saīsināts no deviņiem uz astoņiem mēnešiem.