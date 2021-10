Rūta Dūduma atklāj savu neparasto saderināšanās stāstu

Jānis man saka, lai paskatos uz tiem zaķiem, bet es atbildēju, ka tādus var nopirkt arī Rīgā! Nē, nu beidz, paskaties, cik smuki! Man nepatīk, bet viņš teica, ka viens no viņiem ir īpaši smuks. Es zinu Jāni - ja viņš kaut ko ieņem galvā, tad viņam tas ir jāizdara. Labi. Pirksim to zaķi. Saku, ka ņemsim citu, kas smukāks, bet viņš obligāti grib, lai ņemu to, kas viņam patīk, vai vismaz to, ko es izvēlējos un vēl viņa noskatīto. Viņš man iedod to zaķi, kuram sašūtas klāt rokas, kas tur spogulīti.