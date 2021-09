Eksprezidents Valdis Zatlers inficējies ar Covid-19

"Šī inficēšanās ir nepārprotams signāls, ka pēc pieciem mēnešiem imunitāte vecākiem cilvēkiem krīt un nedrīkst vilkt garumā ar trešo poti. Es šajā gadījumā trešo devu esmu saņēmis no dabas jeb paša vīrusa, lai stiprinātu savu imunitāti," "Ir.lv" norāda Zatlers, kurš otru vakcīnas devu saņēma maija sākumā.

Eksprezidenta viedoklis atšķiras no ekspertu, kuri iesaka galveno uzmanību šobrīd veltīt nevakcinētajiem. "Šobrīd, kad infekcijas līkne iet uz augšu, mēs nedrīkstam palaist vaļā drošo jeb potēto sabiedrības daļu, lai tā neizjūk. To zaudēt būtu liela muļķība. Vakcinētā grupa ir jāstiprina visiem spēkiem, lai jūt rūpes no valdības - tie ir apzinīgākie cilvēki, kas iznesīs smago ziemu un paši aizies pēc trešās potes," pārliecināts ir Zatlers.