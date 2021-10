Princese

Bet Marijas Bonapartes dzīve bija aptumšota no pirmās dienas. Viņa gandrīz nomira, kad nāca pasaulē, bet viņas māte devās mūžībā tikai mēnesi pēc Marijas piedzimšanas.

Bērnībā Marijai nebija draugu. Tā kā vidē, kurā viņa dzīvoja, nebija citu bērnu, meitene bija ļoti uzticīga savam tēvam, kurš bija aizrāvies ar antropoloģiju un ģeogrāfiju. Tajā pašā laikā viņa nāvīgi baidījās no tēva mātes – savas vecmāmiņas.

Jau no mazotnes izpaudās meitenes zinātkāre - Mariju interesēja zinātne, literatūra, rakstīšana, kā arī savs ķermenis.

Kādu dienu viena no meitenes kalponēm Mimau redzēja kā Marija masturbē. "Tas ir grēks! Tas ir slikti! Ja ar to nodarbosies, tad nomirsi" viņa teica meitenei, par ko Marija pēc daudziem gadiem - 1952. gadā uzrakstīja savā dienasgrāmatā.

Marijai Bonapartei vēl nebija 20 gadu, kad sākās romāns ar precētu vīrieti - vienu no tēva palīgiem. Tas viss beidzās ar skandālu, šantāžu un pazemošanu.

Sieviešu seksualitātes izpēte

Saskaņā ar Marijas publikāciju: "Datu vākšana nebija sistemātiska un, lai, cik smieklīgi tas izklausītos, tas notika, kad sieviete ieradās pie ārsta uz apskati," izstāstīja Vallena, kas kopā ar līdzautori Elizabeti Loidu no Indiānas universitātes, pētījusi Bonapartes dzīvi. Pēc viņu domām, iegūtos datus Marija iedalīja trīs kategorijās, atkarībā no maksts ieejas un klitora attālumiem.

"Bet savā teorijā Marija koncentrējās tieši uz sievietes anatomiju, neņemot vērā tādus aspektus kā psiholoģiskais briedums, garīgais komforts, neatkarīgi no tā, vai sieviete bija neirotiska vai frigida," viņa piebilda.

Draudzība ar Freidu

"Viņa bija viena no pirmajām, kas Francijā studēja psihoanalīzi, it īpaši pēc tikšanās ar Freidu," medijam "BBC News" sacīja Remijs Amūrs no Lozannas universitātes.