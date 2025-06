VIDEO "Bļāvu, ka nevaru paelpot." Latvijā velosipēda pārdevējam uzbrucis policists

"Palūdzu sievai atnākt man līdzi, kājās man bija čības. No dzīvokļa nonesām riteni. Iznākot no kāpņu telpas, šķita aizdomīgi, ka viens vīrietis stāv blakus durvīm, taču neņēmu to vērā," raidījumam stāsta Renāts.