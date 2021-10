LTV raidījums "Aizliegtais paņēmiens" 2017. gadā atmaskoja vienu no lielākajiem Rīgas ēstuvju tīkliem "Tokyo City" regulārā aplokšņu algu maksāšanā, kas rezultējusies ar sodu divu filiāļu vadītājām, taču ne sodu uzņēmuma īpašniekiem vai pašam uzņēmumam, kurš 2019. gadā tika pie jauna juridiska veidojuma un nav samazinājis deviņu miljonu eiro uzrēķinu. Portāls "Apollo.lv" apkopoja pieejamo informāciju par ēstuvju tīklu "Tokyo City" uzņēmējdarbību.

2019. gadā par aplokšņu algām deviņu miljonu eiro uzrēķins

Gandrīz pirms diviem gadiem "Aizliegtais paņēmiens" atmaskoja, ka, sistemātiski un nekaunīgi ignorējot likumu, vienā no lielākajiem Rīgas ēstuvju tīkliem "Tokyo City" regulāri tiek maksātas aplokšņu algas. Lai to pierādītu, gandrīz pusgadu uzņēmumā par trauku mazgātāju strādāja "Aizliegtā paņēmiena" žurnālists.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokurors Mārtiņš Jansons pastāstīja, ka, lemjot par sodu, izvērtējis arī "Gan bei" gadījumu: "Es pēc analoģijas skatījos, vadījos, ja sods sasniegtu vienu trešdaļu no valstij nodarītā kaitējuma. Vienā gadījumā viena uzņēmuma interesēs tas noziedzīgais nodarījums tika radīts kaitējums 8674 eiro, otrs 12 911.

Līdz ar to 4300 [eiro] vienā gadījumā ir faktiski puse, otrā faktiski viena trešdaļa sanāk. Uzskatīju, ka, izvērtējot visus apstākļus, tas ir atbilstošs sods.

Arī tiesnese Ina Baiko sodus atzīst par samērīgiem: "Manā skatījumā šajā konkrētajā gadījumā šādas vienošanās viennozīmīgi kalpo sabiedrības interesēm un viennozīmīgi atturēs citus no nodarījuma izdarīšanas, jo naudas sods ir sods, ko personai jāsamaksā no personīgiem līdzekļiem. Un, lai izdarītu noziedzīgus nodarījumus nākotnē, personas varbūt padomās, vai šo sodu viņi vēlas saņemt vai ne."

Juridiski šādu iespēju sauc par piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem juridiskām personām. "Daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskām personām par to interesēs izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kriminālprocesa mērķis netika sasniegts, (..) jo uzņēmumi, pret kuriem uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, tika likvidēti," atklāja prokurors.

2017. gadā līdzās jau pieminētajam kriminālprocesam Valsts ieņēmumu dienests ( VID ) uzņēmumiem "Tokyo City" ir sarēķinājis kopējās neiemaksātās sociālās iemaksas laika periodā no 2016.gada vidus līdz 2017.gada beigām. Kopējā summa trim uzņēmumiem ir deviņi miljoni eiro.

No tiem 600 tūkstoši eiro ir aplēstā pamatsumma, kurai klāt ir soda naudas, kas sociālajām iemaksām ir 300% apmērā, kā arī apjomīgas kavējuma naudas. Kriminālprocesā šī summa netika iekļauta, jo tās ir tikai aplēses un liecību par to īsti nav.

Izvairās no vairāk nekā 10 miljonu atmaksas valstij

2021. gada 3. septembrī TV3 Ziņu rīcībā esošā informācija liecināja, ka uzņēmums, kuram pieder "Tokyo City" restorānu tīkls jaunizveidotu uzņēmumu aizsegā centies izvairīties no vairāk nekā 10 miljonu atmaksas valstij.

Pēc tam, kad VID par aplokšņu algām un izvairīšanos no nodokļu nomaksas "Tokyo City" pārvaldītājiem – SIA "Resto Court", SIA "Restograd" un SIA "Stollons" centās piedzīt 10 miljonu parādu – tos 2018. gadā likvidēja.

Vietā izveidojot SIA "Tokyo City" un SIA "TC-11". Tagad, izmantojot tiesības par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, vairāk nekā 10 miljoni eiro tiks piedzīti no šiem uzņēmumiem. Situācijas, kad uzņēmēji cenšas izvairīties no nodokļu parādu atmaksas, izmantojot tā sauktos pārejas uzņēmumus, nodokļu administratoru ikdienā nav retums.

"Izkārtne tam ir viena visu laiku, bet ik pa laikam nomainās rekvizīti, vai kases čeki nomainās. Mēs kā nodokļu administratori to uzzinām, skatoties, kas notiek ar nodokļu parādu piedziņu. Šajās situācijās reizēm tiešām bija tāda bezspēcības sajūta – ir bijis uzņēmums ir izveidoti parādi – šis uzņēmums, kā mēs vienkārši sakām, tika nomests, vietā ir cits, dara to pašu, bet nekādas sankcijas par to nevaram piemērot," komentēja Santa Garanča, VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore.