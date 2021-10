Eksperti aicina Ministru kabinetu iespējami īsā laikā sagatavot stingru pasākumu kopumu Covid-19 izplatības ierobežošanai

"Tas nozīmētu ne tikai to, ka būs pilnībā atlikta plānveida veselības aprūpe, bet arī to, ka nebūs iespējams nodrošināt veselības aprūpi pacientiem akūtos saslimšanas gadījumos gan Covid-19, gan citu slimību un dzīvības būtisku apdraudējumu gadījumos. Un īstermiņā no tā nevar glābt vakcinācija, kura, protams, ir ļoti nepieciešama, bet pašlaik ar to vien ir par maz," pauda ekspertu grupa.