FOTO ⟩ Daugavgrīvas pludmalē uziets sena koka kuģa fragments

"Jāsaka godīgi, Bolderājas apkaimes iedzīvotāju ziņa par Daugavgrīvas pludmalē uzietu nelielu izskalotu koka kuģa fragmentu iedvesmoja arī mūs, un pēc iekšējās apspriedes un savu iespēju pārskatīšanas, nolēmām – mēs varam un gribam palīdzēt šo vēsturisko atradumu izcelt un, ņemot vērā "Bolderājas Grupa" vēlmi, nogādāt to izvietošanai Daugavgrīvas cietoksnī," teikts paziņojumā.

Ceturtdien no rīta, saņemot NKMP akceptu darbu veikšanai, tika sākta kuģa fragmenta atrakšana, attīrot to no smiltīm.