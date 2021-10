ReTV: Latvijā jaunieši no mājām izvācas 26 gados

"Man liekas, ka diezgan ātri aiziet projām. Nu, 23 gados. Daži, kas 18. Tur ir ļoti daudzi visādi apstākļi, ļoti atkarīgs no apstākļiem. Kā kurā mājā, kā kurā ģimenē," pauž cēsniece Lilita.

"Tas nav tāds vispārināms. Cik mēs esam dažādi, tik dažādi viedokļi. Mans viedoklis ir – pietiek jau, ka pamatskolu beidz. Mēs arī savā laikā – izlidojām, aizgājām dzīvē no pamatskolas," pauž valmierietis Andrejs.

Pēc statistikas Latvija šajā ziņā ir Eiropas vidējā līmenī. Taču nevarētu teikt, ka šis vidējais vecums ir vienlīdzīgs. Tas variē – Dienvideiropas un Austrumeiropas valstīs, piemēram, Horvātijā, Slovākijā, Itālijā no ģimenes mājām izvācas vien 30 gadu vecumā, Ziemeļeiropas un Rietumeiropas valstīs agrāk – aptuveni 20 gados.

"Viena no lietām, ko varam redzēt, ir tas, ka darba vietas paliek aizvien grūtāk pieejamas. Jauniešu nodarbinātība ir problēma visā Eiropas Savienībā. Kam atkal viens no iespējamiem cēloņiem ir tas, ka darbs aizvien vairāk no jauniešiem tiek pieņemts kā neapmaksāts. Mēs visi zinām par neapmaksātām prakses vietām," saka sociālantropolgs Arturs Pokšāns.