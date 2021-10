Rīga atsakās no plāniem par jaunu ūdeņraža autobusu iegādi

Uzsākot to lietošanu, no desmit projekta ietvaros iegādātajiem trolejbusiem, četrus bieži nomoka tehniskas problēmas, un uz līnijas regulāri ir tikai seši trolejbusi. Daļa no tām saistītas ar ūdeņraža tehnoloģijām, bet daļa – ar pašu trolejbusu uzbūvi. Remonti gan notiek ražotāja dotās garantijas ietvaros. Trolejbusus mēģina lietot jau vairāk nekā gadu, tostarp arī ziemas apstākļos.