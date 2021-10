Levits: Latvijā nepieciešams izstrādāt valstiska līmeņa vīziju, kādas vēlamies redzēt savas augstākās izglītības iestādes

Kā informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane, valsts pirmās personas ieskatā, šāds redzējums ietvertu arī to, kā valstī tiek saskatīta gan eksakto, gan humanitāro zinātņu attīstība un adekvāta finansējuma nodrošināšana augstākajai izglītībai.

Tikšanās laikā tika pārrunāti pieņemtie Augstskolu likuma grozījumi un tālākā likumdošanas aktu izstrāde - Zinātnes universitāšu likuma projekts un Augstākās izglītības un zinātniskās darbības likuma projekts. Tika apskatīts arī jautājums par Augstākās izglītības padomes lomu un lietderību, un iespējām stiprināt tās kapacitāti. Augstskolu pārstāvji pauda īpašu gandarījumu par to, ka ir uzlabojies dialogs ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Pārrunājot jautājumu par padomju locekļu izvirzīšanu 16 valsts augstskolās, Valsts prezidents un augstskolu pārstāvji bija vienoti nostājā, ka nepieciešams piesaistīt labākos kandidātus. To iespējams izdarīt, tikai piesaistot plašu kandidātu loku un neizveidojot pārmērīgi detalizētus atlases kritērijus. Būtu svarīgi izvairīties no situācijas, kad kandidāti formāli atbilst kritērijiem, bet to sniegums augstākās izglītības iestādē ir nosacīts.