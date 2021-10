Leonīda Agutina sieva pirmo reizi atklāti par vīra nodevību Jūrmalā

Andželika Varuma intervijā "Youtube" raidījumam "А поговорить?" atzina, ka agrāk vai vēlāk attiecības ģimenē mainās. "Dzīvojot kopā ar cilvēku 10-15 gadus, jūs jutīsiet, ka mainās jūsu personīgā attieksme pret mīļoto. Tas ir, mainās arī tie mirkļi, kas agrāk bija prioritāte. Un tad rodas jautājums tikai par to, vai jūs varat dzīvot jaunajā realitātē, vai nē. Katram ir jāiet savs ceļš. Padomju vara šeit nestrādā," saka Andželika Varuma.

"Nodevību, kuru Agutins atzina, es nevēlos izdzēst ārā no mūsu dzīves. Apvainoties uz cunami ir smieklīgi, vai ne? Bet tas prasa cilvēku dzīvības. Šeit tas pats. Piedot. Bet tu vari saprast un nepiedot. Un tā ir tava izvēle," sacīja 52 gadus vecā vokāliste.

Varuma uzsvēra, ka viņa laika gaitā bijusi vīram klāt kā "pielīmēta" un bija grūti izturēt pat īsu šķiršanos no viņa. Pēc vokālistes teiktā, viņa uzticējās vīram, ko nemaz nenožēlo. Tagad ģimenē valda pilnīga savstarpēja sapratne, un viņi cenšas neatcerēties vecos notikumus.

Arī pats Leonīds Agutins atceras 2011. gada notikumus Jūrmalā, kad viņš, būdams iereibis, publiski no pasākuma aizgāja kopā ar svešinieci. Mākslinieks nekautrējās no fakta, ka viņa sieva bija turpat blakus. Mediji nofilmēja mūziķa karsto apskāvienu ar savu mīļāko.

"Mēs ar sievu to joprojām saucam par manu populāro videoklipu. Es, protams, biju nenormāli piedzēries. Es nezinu, kurš to filmēja. Iztēlojos: visapkārt daudz cilvēku, un tas notiek tieši tavā acu priekšā. Pats atnācu, pat nevajag sekot cilvēkam līdzi - vienkārši stāvi un filmē. Man bija uz pāris minūtēm aizbraucis jumts. Tas bija nepatīkams brīdis. Tad mēs ar sievu sastrīdējāmies, patiesībā pat īsti nestrīdējāmies, bet bijām ļoti sarūgtināti. Trīs dienas atradāmies uz šķiršanās robežas, bet tomēr to neizdarījām," atzinās mūziķis.