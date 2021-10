Avio incidentā pie Latvijas robežas pirms diviem gadiem bijušas iesaistītas Ķīnas pasažieru, kā arī Krievijas un NATO kaujas lidmašīnas

Ir trešdiena, 2019. gada 13. februāris. Dienas vidus. Latvijas gaisa telpā atrodas daudz lidmašīnu. Arī teritorijā gar Latvijas rietumu krastu virs jūras, kur ir neitrālā lidojumu zona. To izmanto lielās pasažieru lidmašīnas, kas lido, piemēram, no Eiropas lidlaukiem uz attālākiem reģioniem. Šajā koridorā no Sanktpeterburgas uz Kaļiņingradu regulāri pārvietojas arī Krievijas armijas iznīcinātāji. Parasti to dara ar izslēgtiem radio sakariem, šādi radot trauksmes situāciju NATO gaisa bāzē Šauļos. Civilās aviācijas gaisa kontrolieri, kas pie mums ir Latvijas gaisa satiksmes dispičeri, šādas lidmašīnas savos radaros neredz.