Valdība ieguldīja desmitus miljonu "Unibankas" izveidošanā, pie kontroles un naudas tika politiķiem pietuvinātas personas

jo mēs zinām, ka Andris Bērziņš, no sākuma kurš bija, cik atceros, banku privatizācijas fonda priekšsēdētājs, vēlāk "Unibankas" prezidents nāk no turienes, Edmunds Krastiņš, kas ļoti aktīvi līdzdarbojās, arī. Bet vai tam bija izšķirošā nozīme - es tā nevarētu apgalvot, vismaz no tās informācijas, kas man šobrīd ir atmiņā palikusi no tiem laikiem," stāsta bijušais finanšu ministrs (03.08.1993 – 19.09.1994) Uldis Osis.