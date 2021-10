Pēc apsūdzības par liecinieka ietekmēšanu Rimšēvičam var draudēt bargāks drošības līdzeklis korupcijas lietā

Tolaik vēl LB prezidentu Ilmāru Rimšēviču Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ( KNAB ) aizturēja 2018.gada ziemā. Aizdomas par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu, stāsti par iešanu pirtī kopā ar skandalozo uzņēmēju Māri Martinsonu un makšķerēšanu kopā ar baņķieriem Kamčatkā – lielai daļai Latvijas sabiedrības tas viss nāca kā šoks. Taču pirms diviem gadiem lieta, kurā apsūdzības ir par kukuļu pieprasīšanu un saņemšanu no "Trasta komercbankas" pārstāvjiem, kā arī naudas atmazgāšanu, nonāca tiesā. Uz apsūdzēto sola sēdās gan Rimšēvičs , gan par viņa darbību atbalstīšanu apsūdzētais Martinsons.

Tiesvedība Rīgas rajona tiesā gan ir apturēta kopš 2019. gada beigām līdz brīdim, kamēr Eiropas Savienības Tiesa izlems jautājumu par Rimšēviča imunitāti, proti, par to, vai viņu kā bijušo Eiropas Centrālās Bankas amatpersonu var tiesāt bez šīs institūcijas atļaujas.

Taču tiesvedības apturēšana nenozīmēja, ka apstājās arī kaislības ap šo procesu. Gada sākumā prokuratūra saņēma advokāta iesūtītu iesniegumu no liecinieka, bijušā "Trasta komercbankas" valdes locekļa Viktora Ziemeļa. Tajā pausti apgalvojumi, ka liecības par to, ka viņš maksājis Rimšēvičam kukuļus, no viņa tikušas izspiestas. Prokuratūra, kas šos apstākļus savulaik jau pārbaudīja, uzsver, ka tagad Ziemeļa liecību ticamību vērtēšot tiesa.